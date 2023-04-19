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Ідеально для ситного обіду: готуємо суп «Італійський»

22:34 19 квітня 2023
суп «Італійський»

Якщо вам хочеться порадувати родину на обід не традиційним борщем, а чимось новим та дуже смачним, то ця страва підійде якнайкраще. Процес приготування не забере багато часу, впевнена кулінарка Оксана Дорош.

Інгредієнти:

  • М'ясо — 400−500 г.
  • червона сочевиця — 1 склянка
  • помідори — 2 шт.
  • морква — 1−2 шт.
  • невелика цибулина — 1 шт.
  • зубки часнику — 2 шт.
  • томатна паста — 4 ст. ложки
  • оливкова олія — 3 ст. ложки
  • лавровий лист — 1 шт.
  • зелень кропу або петрушки
  • мелений чорний перець

Приготування:

З м'яса зварити бульйон, витягнути його на тарілку, а в гарячий бульйон всипати сочевицю. Довести до кипіння та варити до готовності на повільному вогні (це приблизно 10−15 хвилин).

Помідори дрібно нарізати, моркву натерти на тертці, цибулю нарізати півкільцями, часник дрібно нарізати. Підготовлені овочі, додаючи почергово, протушкувати на олії. Потім додати томатну пасту, подрібнену зелень. Посолити та поперчити. Коли звариться сочевиця, додати в бульйон овочеву заправку й дати прокипіти на слабкому вогні 3−5 хвилин. Наприкінці додати м'ясо, лавровий листок.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт болгарського супу топчета.

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