«Євробачення-2023»: як голосує Україна за новими правилами

Цього року конкурс «Євробачення», який стартував у Ліверпулі від імені України, проходить за новими правилами голосування. Вперше в історії відправляти свої голоси зможуть не лише країни-учасниці. А півфіналах голосують лише телеглядачі. Вже долю переможця у фіналі шоу вирішують глядачі та судді.

Під час першого півфіналу, який відбувся 9 травня, українці не голосували. Свої голоси вони можуть віддати у другому півфіналі, який відбудеться 11 травня, та у фіналі — 13 травня. За одного учасника можна відправити не більше 20 повідомлень.

У прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника.

За право вийти до фіналу змагатимуться представники із 16 країн:

Данія: Reiley — «Breaking My Heart» Вірменія: Brunette — «Future Lover» Румунія: Theodor Andrei — «D.G.T. (Off and On)» Естонія: Alika — «Bridges» Бельгія: Gustaph — «Because Of You» Кіпр: Andrew Lambrou — «Break A Broken Heart» Ісландія: Diljá — «Power» Греція: Victor Vernicos — «What They Say» Польща: Blanka — «Solo» Словенія: Joker Out — «Carpe Diem» Грузія: Iru — «Echo» Сан-Марино: Piqued Jacks — «Like An Animal» Австрія: Teya & Salena — «Who The Hell Is Edgar?» Албанія: Albina & Familja Kelmendi — «Duje» Литва: Monika Linkytė — «Stay» Австралія: Voyager — «Promise»

Нагадаємо, представник України, гурт TVORCHI виступить одразу у фіналі з піснею «Heart of Steel» під номером 19.

Раніше «ФАКТИ» писали, як пройшов перший півфінал, та як світові зірки підтримують Україну.

Також ведучий Тимур Мірошниченко в інтерв`ю «ФАКТАМ» розповів подробиці «Євробачення-2023».

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram