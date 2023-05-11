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«Євробачення-2023»: як голосує Україна за новими правилами

14:51 11 травня 2023
Євробачення 2023

Цього року конкурс «Євробачення», який стартував у Ліверпулі від імені України, проходить за новими правилами голосування. Вперше в історії відправляти свої голоси зможуть не лише країни-учасниці. А півфіналах голосують лише телеглядачі. Вже долю переможця у фіналі шоу вирішують глядачі та судді.

Під час першого півфіналу, який відбувся 9 травня, українці не голосували. Свої голоси вони можуть віддати у другому півфіналі, який відбудеться 11 травня, та у фіналі — 13 травня. За одного учасника можна відправити не більше 20 повідомлень.

У прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника.

За право вийти до фіналу змагатимуться представники із 16 країн:

  1. Данія: Reiley — «Breaking My Heart»
  2. Вірменія: Brunette — «Future Lover»
  3. Румунія: Theodor Andrei — «D.G.T. (Off and On)»
  4. Естонія: Alika — «Bridges»
  5. Бельгія: Gustaph — «Because Of You»
  6. Кіпр: Andrew Lambrou — «Break A Broken Heart»
  7. Ісландія: Diljá — «Power»
  8. Греція: Victor Vernicos — «What They Say»
  9. Польща: Blanka — «Solo»
  10. Словенія: Joker Out — «Carpe Diem»
  11. Грузія: Iru — «Echo»
  12. Сан-Марино: Piqued Jacks — «Like An Animal»
  13. Австрія: Teya & Salena — «Who The Hell Is Edgar?»
  14. Албанія: Albina & Familja Kelmendi — «Duje»
  15. Литва: Monika Linkytė — «Stay»
  16. Австралія: Voyager — «Promise»

Нагадаємо, представник України, гурт TVORCHI виступить одразу у фіналі з піснею «Heart of Steel» під номером 19.

Раніше «ФАКТИ» писали, як пройшов перший півфінал, та як світові зірки підтримують Україну.

Також ведучий Тимур Мірошниченко в інтерв`ю «ФАКТАМ» розповів подробиці «Євробачення-2023».

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