«Євробачення-2023»: як голосує Україна за новими правилами
Цього року конкурс «Євробачення», який стартував у Ліверпулі від імені України, проходить за новими правилами голосування. Вперше в історії відправляти свої голоси зможуть не лише країни-учасниці. А півфіналах голосують лише телеглядачі. Вже долю переможця у фіналі шоу вирішують глядачі та судді.
Під час першого півфіналу, який відбувся 9 травня, українці не голосували. Свої голоси вони можуть віддати у другому півфіналі, який відбудеться 11 травня, та у фіналі — 13 травня. За одного учасника можна відправити не більше 20 повідомлень.
У прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника.
За право вийти до фіналу змагатимуться представники із 16 країн:
- Данія: Reiley — «Breaking My Heart»
- Вірменія: Brunette — «Future Lover»
- Румунія: Theodor Andrei — «D.G.T. (Off and On)»
- Естонія: Alika — «Bridges»
- Бельгія: Gustaph — «Because Of You»
- Кіпр: Andrew Lambrou — «Break A Broken Heart»
- Ісландія: Diljá — «Power»
- Греція: Victor Vernicos — «What They Say»
- Польща: Blanka — «Solo»
- Словенія: Joker Out — «Carpe Diem»
- Грузія: Iru — «Echo»
- Сан-Марино: Piqued Jacks — «Like An Animal»
- Австрія: Teya & Salena — «Who The Hell Is Edgar?»
- Албанія: Albina & Familja Kelmendi — «Duje»
- Литва: Monika Linkytė — «Stay»
- Австралія: Voyager — «Promise»
Нагадаємо, представник України, гурт TVORCHI виступить одразу у фіналі з піснею «Heart of Steel» під номером 19.
Раніше «ФАКТИ» писали, як пройшов перший півфінал, та як світові зірки підтримують Україну.
Також ведучий Тимур Мірошниченко в інтерв`ю «ФАКТАМ» розповів подробиці «Євробачення-2023».68
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