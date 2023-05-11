Другий півфінал «Євробачення-2023»: де дивитися та які зірки виступлять у шоу



Другий півфінал конкурсу «Євробачення», який проходить у Ліверпулі, відбудеться у четвер, 11 травня. Трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом. У шоу виступлять 16 учасників, лише 10 з них отримають путівку до фіналу.

Де дивитися:

Транслюватиме конкурс телеканал Суспільне Культура о 22:00. Коментуватиме шоу з Ліверпуля Тімур Мірошниченко, який уже 18 років є українським голосом «Євробачення», а також цьогоріч був ведучим церемонії відкриття конкурсу.

Також «Євробачення-2023» можна дивитися на діджитал-платформах Суспільного: на сайті Суспільне Культура та на сайті Суспільне Євробачення, на YouTube.

Вестимуть шоу фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна, британки Аліша Діксон та Ханна Веддінгхем. Вона розсекретила образи, в яких з`являться на сцені, опублікувавши фото у твіттері. Ведучі обрали сукні в кольорах українського прапора.

Она рассекретила образы, в которых появятся на сцене. Ведущие выбрали платья в цветах украинского флага.

У другому півфіналі покажуть перформанс «Музика єднає покоління», який розповість про зв’язок між різними поколіннями українців та культовою музичною спадщиною нашої країни. Представниця України на «Євробаченні-2014» Марія Яремчук розпочне виступ з попурі найвідоміших українських музичних творів у сучасному аранжуванні. До неї приєднаються репер OTOY та представниця України на «Дитячому Євробаченні-2022» Злата Дзюнька.

Нагадаємо, Україна голосує у другому півфіналі. Як віддати свій голос — читайте тут.

Представник України, гурт TVORCHI виступить одразу у фіналі з піснею «Heart of Steel» під номером 19.

Раніше «ФАКТИ» писали, як пройшов перший півфінал, та як світові зірки підтримують Україну.

Також ведучий Тимур Мірошниченко в інтерв`ю «ФАКТАМ» розповів подробиці «Євробачення-2023».

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