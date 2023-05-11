Готується просто, але треба знати секрет: рецепт «ідеальної спаржі» від Володимира Ярославського

Просто зараз — сезон аспарагуса. Ця смачна та корисна овочева культура останнім часом стала дуже популярною в Україні. З нею можна приготувати багато страв. Наприклад, спаржу з беконом та пармезаном за рецептом учасника шоу «МайстерШеф» Олександра Горчакова.

А відомий кулінар Володимир Ярославський поділився деякими секретами приготування ідеальної спаржі.

Як обрати спаржу

Для приготування кращі коротші і товстіші паростки, а для салатів і сирими — тонші. Пагони мають бути свіжими та пружними.

Як правильно зберігати

В холодильнику загорнуту у вологий рушник в поліетиленовому пакеті до 5−7 днів. Трішки в"ялу спаржу можна «оживити» у холодній воді з льодом.

Як очистити

Перевірити нігтем паростки на щільність шкірки, починаючи від нижньої третини. Коли ніготь легко прориває верхню плівку, її вже не потрібно зрізати. Можна використати овощечистку, обережно та неглибоко знімаючи лише верхню тверду плівочку.

Як видалити тверду частину

Ніж поставити на низ спаржі, наприклад, на 1 см від зрізу, і натистуни на нього. Якщо лезо не продавлюється, зміщати лезо вгору з кроком 0,5 см. Коли пагон продавлюється, відрізати.

Як нарізати

Для салату з сирої спаржі — слайси, а для готування — кільця, рівні брусочки або з косим зрізом

Як варити

У киплячій підсоленій воді приблизно від хвилини до 2,5 з моменту закипання. Як тільки витягли з окропу, одразу потрібно занурити у воду з льодом. Це потрібно для того, щоб зупинити приготування, інакше спаржа переготується

«Спаржа повинна бути приємно хрумкою, пружною, але вже провареною, не сирою і не м’якою, і не повинна втрачати колір. Не бійтеся їсти сиру спаржу, особливо, фіолетову — на смак вона майже як молодий зелений горошок і дуже корисна», — додав Володимир Ярославський.

Раніше внглійський кухар, ресторатор, телеведучий Джеймі Олівер запропонував рецепт рибного асорті зі спаржею.

Фото — скріншот

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