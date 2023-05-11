Бананове желе: рецепт справжньої насолоди
Желе — десерт смачний та легкий. І тільки спершу здається, що приготувати його складно. Зовсім ні! Підтвердження тому рецепт, яким користується українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше ділилася з нами рецептом салату з виноградом, фетою та червоною цибулею. Важливо, що він не тільки простий, але й досить бюджетний.
- Цей десерт я дуже люблю, — говорить Анна Конда. — Готую його із задоволенням.
Бананове желе
Інгредієнти:
- 300 мл кефіру
- 2 банана
- 10 г желатину
- 100мл води
- за бажанням можна додати терті горішки або шоколад для декору
Заливаємо желатин водою і підігріваємо на плиті до повного розчинення. В блендері змішуємо кефір з бананами. Потім перемішуємо з желатином. Розливаємо в посуд і ставимо в холодильник на пару годин. Після охолодження за бажанням можна прикрасити улюбленими тертими горішками або шоколадом .
Смачного!
Нагадаємо рецепт салату з редискою, огірком та твердим сиром.
Фото із альбому Анни Конди84
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