Салат з редискою, огірком та твердим сиром: корисно та смачно

Нині редиску можна придбати практично у будь-яку пору року, проте найсмачніша вона весною. Споживання сезонних продуктів — це тренд № 1 у світі.

Тож рецептом салату з редискою, огірком та твердим сиром з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка Анна Конда, яка раніше радила приготувати салат з виноградом, фетою та червоною цибулею.

- Весняний мікс овочів та зелені має особливий смак та аромат, — каже Анна Конда.

Салат з редискою та твердим сиром Інгредієнти: редиска, огірки, салат «айсберг», консервована кукурудза та шматочок твердого сиру, зелень (у мене петрушка та зелена цибуля)

Приготування:

Нарізаємо редиску, сир та огірочки, подрібнюємо листя салату, додаємо до цього кукурудзу та мілко нарізану зелень. Сіль та перець — за смаком. Заправляємо оливковою олією та соком лимону, перемішуємо.

Смачного!

Анна Конда: «Весняний мікс овочів та зелені має особливий смак та аромат»

Нагадаємо рецепт незвичайного салату з курячим філе.

Фото з альбому Анни Конди

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