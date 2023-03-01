Салат з виноградом, фетою та червоною цибулею: смачно та корисно

Салати — це смачно та корисно, а приготувати цю страву зазвичай легко, особливо, коли нічого не потрібно відварювати. Рецептом одного зі своїх улюблених салатів з «ФАКТАМИ» поділилася українська співачка Анна Конда, яка раніше розповіла, як приготувати млинці з апельсинами.

— Цей салат дуже апетитний, а готувати його — справжнє задоволення, — говорить Анна Конда. — Скуштуйте, можливо, він стане вашою улюбленою стравою.

Салат з виноградом Знадобляться виноград, томати чері, сир фета, рукола, червона цибуля. Всі інгредієнти беруться у кількості, що вам до вподоби. Адже хтось захоче покласти більше томатів, а хтось — винограду. Для заправки потрібні оливкова олія, мед та гірчиця. Викладаємо на тарілку томати, виноград, руколу та сир, додаємо подрібнену червону цибулю та заправляємо. Смачного!

Анна Конда: «Цей салат дуже апетитний»

Раніше Анна Конда поділилася з «ФАКТАМИ» ідеєю оригінальної страви для тих, хто дбає про фігуру, — оладків з тунцем без борошна.

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Фото з альбому Анни Конди

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