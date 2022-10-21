«Смакота української кухні»: готуємо ліниві голубці
Голубці, за словами кулінарки Олени Слухай, це смакота української кухні. А ліниві голубці готувати легко та швидко, на смак вони виходять соковиті та ніжні.
Інгредієнти:
- Фарш-600 г;
- рис-200 г;
- капуста-400 г (білокачанна або пекінська);
- 1 цибулина;
- 1−2 морквинки;
- яйце -1 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- томатний соус — 3 ст. л.;
- сіль, перець, спеції.
Приготування:
Відварити рис до напівготовності. Посмажити цибулю та моркву. Порізати кубиками капусту та залити окропом на 10 хвилин, потім гарно віджати.
Коли всі інгредієнти охолонуть, потрібно змішати фарш, яйце, моркву з цибулею, капусту, сіль, перець.
Ліпимо голубці у формі довгеньких котлет. Залити окропом 3 ст. ложки сметани, додати 3 ст. ложки томатного соусу. Після чого поливаємо наші голубці і в цьому соусі тушимо в духовці при температурі 180° градусів 50−60 хв. В процесі готування декілька раз поливаємо соусом.
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