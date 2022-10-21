39.92 / 40.71 38.29 / 39.44
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Смакота української кухні»: готуємо ліниві голубці

20:15 22 жовтня 2022
ліниві голубці

Голубці, за словами кулінарки Олени Слухай, це смакота української кухні. А ліниві голубці готувати легко та швидко, на смак вони виходять соковиті та ніжні.

Інгредієнти:

  • Фарш-600 г;
  • рис-200 г;
  • капуста-400 г (білокачанна або пекінська);
  • 1 цибулина;
  • 1−2 морквинки;
  • яйце -1 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • томатний соус — 3 ст. л.;
  • сіль, перець, спеції.

Приготування:

Відварити рис до напівготовності. Посмажити цибулю та моркву. Порізати кубиками капусту та залити окропом на 10 хвилин, потім гарно віджати.

Коли всі інгредієнти охолонуть, потрібно змішати фарш, яйце, моркву з цибулею, капусту, сіль, перець.

Ліпимо голубці у формі довгеньких котлет. Залити окропом 3 ст. ложки сметани, додати 3 ст. ложки томатного соусу. Після чого поливаємо наші голубці і в цьому соусі тушимо в духовці при температурі 180° градусів 50−60 хв. В процесі готування декілька раз поливаємо соусом.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт приготування долми по-ямпільськи.

192

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Грандіозний обман»: в рф «з&#39;ясували», ким насправді Орбакайте доводиться дітям Пугачової та Галкіна

«Грандіозний обман»: в рф «з'ясували», ким насправді Орбакайте доводиться дітям Пугачової та Галкіна

гривні

В Україні стартував новий проєкт виплат від американської організації: кожному члену сім'ї — по 6600 грн

свічка

«Зимові вечори не будуть темними»: як виготовити свічку, яка горітиме довго

у Німеччині підпалили житло українських біженців

«Зроблено навмисно»: у Німеччині підпалили житло українських біженців

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту