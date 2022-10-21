«Смакота української кухні»: готуємо ліниві голубці

Голубці, за словами кулінарки Олени Слухай, це смакота української кухні. А ліниві голубці готувати легко та швидко, на смак вони виходять соковиті та ніжні.

Інгредієнти:

Фарш-600 г;

рис-200 г;

капуста-400 г (білокачанна або пекінська);

1 цибулина;

1−2 морквинки;

яйце -1 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

томатний соус — 3 ст. л.;

сіль, перець, спеції.

Приготування:

Відварити рис до напівготовності. Посмажити цибулю та моркву. Порізати кубиками капусту та залити окропом на 10 хвилин, потім гарно віджати.

Коли всі інгредієнти охолонуть, потрібно змішати фарш, яйце, моркву з цибулею, капусту, сіль, перець.

Ліпимо голубці у формі довгеньких котлет. Залити окропом 3 ст. ложки сметани, додати 3 ст. ложки томатного соусу. Після чого поливаємо наші голубці і в цьому соусі тушимо в духовці при температурі 180° градусів 50−60 хв. В процесі готування декілька раз поливаємо соусом.