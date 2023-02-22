Альтернатива для тих, хто не полюбляє капусту: апетитні голубці у тісті
Смакота, яка припаде до смаку любителям ситних і простих страв. Готується дуже просто і є можливість заморозити про запас, ділиться кулінарка Світлана Зиміна-Тринчій.
Тісто:
- Борошно 300 г
- Яйце 1 шт.
- Вода 150 мл
- Сіль
Начинка:
- Фарш 300 г
- Рис 0,5 склянки, трохи проварений
- Сіль, цибуля, спеції
Приготування:
Вимісити пружне та нелипке тісто. Залишити на 20 хвилин. На сковороді зробити зажарку: олія, морква, цибуля. Додати томатний кетчуп. Змішати. Тісто розкачати тоненьким шаром. Вирізати кружечки або квадратики. Викласти начинку і виробити «голубці». Викласти на сковороду на подушку з зажарки. Влити води трохи більше половини вмісту. Накрити кришкою і тушити на маленькому вогні до 30−40 хв. Подавати теплими, з томатним соком чи соусом.
Нагадаємо рецепт голубців по-карпатськи, від яких відірватися просто неможливо.49
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