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Альтернатива для тих, хто не полюбляє капусту: апетитні голубці у тісті

22:00 23 лютого 2023
Голубці у тісті

Смакота, яка припаде до смаку любителям ситних і простих страв. Готується дуже просто і є можливість заморозити про запас, ділиться кулінарка Світлана Зиміна-Тринчій.

Тісто:

  • Борошно 300 г
  • Яйце 1 шт.
  • Вода 150 мл
  • Сіль

Начинка:

  • Фарш 300 г
  • Рис 0,5 склянки, трохи проварений
  • Сіль, цибуля, спеції

Приготування:

Вимісити пружне та нелипке тісто. Залишити на 20 хвилин. На сковороді зробити зажарку: олія, морква, цибуля. Додати томатний кетчуп. Змішати. Тісто розкачати тоненьким шаром. Вирізати кружечки або квадратики. Викласти начинку і виробити «голубці». Викласти на сковороду на подушку з зажарки. Влити води трохи більше половини вмісту. Накрити кришкою і тушити на маленькому вогні до 30−40 хв. Подавати теплими, з томатним соком чи соусом.

Нагадаємо рецепт голубців по-карпатськи, від яких відірватися просто неможливо.

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