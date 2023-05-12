«Євробачення-2023»: хто переміг у другому півфіналі

У Ліверпулі 11 травня відбувся другий півфінал 67-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», який проходить від імені України.

Ведучі шоу — солістка українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна та британська акторка Ханна Веддінгхем обрали для другого дня шоу символічні образи. Юлія вийшла на сцену у синьому латексному комбінезоні, а Ханна — у короткій жовтій сукні, таким чином склавши палітру українського прапора. Третя ведуча — Аліша Діксон обрала досить відверту чорну міні-сукню з корсетом, доповнивши образ пишним шлейфом.

За право вийти у фінал змагалися 16 різножанрових учасників. За результатами голосування телеглядачів, а за новими правилами у півфіналах голосують лише вони, визначилася друга десятка фіналістів:

Вірменія: Brunette — «Future Lover» Естонія: Alika — «Bridges» Бельгія: Gustaph — «Because Of You» Кіпр: Andrew Lambrou — «Break A Broken Heart» Польща: Blanka — «Solo» Словенія: Joker Out — «Carpe Diem» Австрія: Teya & Salena — «Who The Hell Is Edgar?» Албанія: Albina & Familja Kelmendi — «Duje» Литва: Monika Linkytė — «Stay» Австралія: Voyager — «Promise»

Другий півфінал пройшов під гаслом «Музика єднає покоління», який розповідає про зв’язок між різними поколіннями українців та культовою музичною спадщиною нашої країни. Представниця України на «Євробаченні-2014» Марія Яремчук, для якої це перший вихід на сцену за останні років п’ять, розпочала виступ з попурі найвідоміших українських музичних творів у сучасному аранжуванні. До неї приєдналися репер OTOY та представниця України на «Дитячому Євробаченні-2022» Злата Дзюнька.

Представник України, гурт TVORCHI виступить одразу у фіналі 13 травня з піснею «Heart of Steel» під номером 19.

Раніше «ФАКТИ» писали, як пройшов перший півфінал, та як світові та українські зірка вражали своїми виступами.

Також ведучий Тимур Мірошниченко в інтерв`ю «ФАКТАМ» розповів подробиці «Євробачення-2023».

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