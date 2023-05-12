Минулої суботи всі погляди були прикуті до Лондона: Чарльз був коронований на престол під час помпезної церемонії. Урочистості з нагоди цієї історичної події транслювали телеканали всього світа. Окрім спеціальних трансляцій, глядачі мали змогу спостерігати за коронацією у Вестмінстерському абатстві, процесією карети та першою появою нового короля на балконі Букінгемського палацу в прямому ефірі на екранах своїх телевізорів.

У Великій Британії більше 20 мільйонів глядачів налаштувалися на BBC One, ITV та Sky News, коли Чарльз ІІІ офіційно став королем. Однак цих глядачів не вистачало в інших місцях — як показали дані еротичної платформи Pornhub. Видання Daily Star повідомляє, що 6 травня британці зробили порноперерву, щоб подивитися коронацію.

Кількість переглядів сторінок Pornhub показує, що найнижчий рівень доступу був зафіксований об 11 годині ранку за місцевим часом, коли церемонія розпочалася у Вестмінстерському абатстві. Приблизно за годину до початку першої частини процесії кількість відвідувачів вже почала падати. Потім вона досягла найнижчого показника по всій країні — на 10,4 відсотка нижче середньоденного рівня. З мільйонами користувачів це означало, що «сотні тисяч людей пропустили свій ранковий візит на Pornhub», за словами операторів сайту.

Однак з початком церемонії в абатстві кількість відвідувачів знову зросла. Незадовго до 13:00 баланс був відновлений, а коли король Чарльз благополучно повернувся до свого палацу через годину, британці навіть надолужили втрачений час.

Pornhub зафіксував раптове збільшення кількості переглядів сторінок на 7,7 відсотка вище середнього. Платформа не розкриває точних цифр користувачів, але можна з упевненістю сказати, що коронація «змінила графік кількох сотень тисяч суботніх відвідувачів», підтвердив прес-секретар платформи.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які традиції було порушено під час коронації Чарльза.

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