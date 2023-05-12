В Україні частина сімей з дітьми отримають додаткові 14 тисяч грн: на які цілі можна витратити кошти

В Україні виплачуватимуть додаткові кошти родинам з дітьми. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Йдеться про сім'ї, які опинились у більш складних умовах, а саме:

- проживають на територіях, що були в тимчасовій окупації,

- знаходяться у зоні бойових дій,

- мешкають на кордоні з рф.

При цьому такі родини є малозабезпеченими та мають дітей з інвалідністю або належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю або дитина з багатодітної сім’ї.

Ці сім'ї можуть отримувати доплати у сумі 14,165 тис. грн.

Зазначається, що за наявності в одного з батьків мобільного застосунку «Дія», їм автоматично надійде повідомлення про можливість отримання допомоги.

Використати виплату можна для придбання путівки на оздоровлення або відпочинок дитини в одному з таборів вищої категорії, які розташовані у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій або Тернопільській областях.

На допомогу можуть розраховувати родини з таких областей: Дніпропетровська, Донець, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, Київська.

Нагадаємо, українці можуть отримати гуманітарну допомогу від австрійської організації. Про те, як подати заявку, у матеріалі «ФАКТІВ».

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