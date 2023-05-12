Боррель запевняє, що росія вже програла війну

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель, який раніше відвідав у Києві саміт Україна — ЄС, заявив днями, що країна-окупантка «вже програла війну проти України», хоча і визнав, що «Київ ще не переміг».

«Це кривава війна, але росія вже програла цю війну. Україна ще не перемогла, але росія явно зазнала військової поразки», — сказав він на Європейському саміті з питань оборони і безпеки в Брюсселі, пише El Mundo.

Боррель підкреслив, що російська армія «зазнала поразки», тому що провалила свою спробу захопити Київ «за пару тижнів» і тому що їй не вдалося взяти місто Бахмут. Іспанський політик також закликав бути обережними і не «ділити світ на Захід і решту», оскільки росія «була б дуже щаслива», якби могла сказати, що «решта світу» на її боці.

«Багато людей недостатньо рішуче засуджують росію. Вони голосували в Організації Об'єднаних Націй проти росії, але потім я чую деяких світових лідерів, які недостатньо рішуче засуджують російську агресію проти України», — сказав він.

Тим часом США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні.

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