Завдяки переговорам за участі міністра Сольського українська агропродукція буде постачатися в Молдову

Влада Молдови відмовилася від обмежень на імпорт зернових з України після додаткових переговорів із міністром аграрної політики Миколою Сольським. Нагадаємо, Єврокомісія вжила виняткових тимчасових заходів щодо імпорту сільськогосподарських продуктів з України після провальних переговорів із нашим урядом.

«Введення обмежень на імпорт нічого не вирішило б. Це не призвело б ні до підвищення відпускних цін для молдавських фермерів, ні до зниження собівартості. Це рішення дало б нульовий результат», — заявив міністр сільського господарства Республіки Молдова Володимир Боля.

За його словами, навпаки, Україна ввела б обмеження на ввезення молдавської продукції, «і тоді багато чого було б втрачено».

Зазначимо, що за кілька днів до цього Микола Сольський у ході робочого візиту в Кишинів висловив незгоду з рішенням Молдови обмежити імпорт з України зернових та олійних культур. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі зі своїм молдавським колегою Володимиром Болем.

«Міністр вирушив до Молдови після заяв молдавської сторони про намір тимчасово вжити заходів щодо імпорту зернових та олійних культур з України, як це раніше зробили деякі країни ЄС. Микола Сольський висловив незгоду з подібним рішенням з боку Молдови. Він також наголосив, що незрозумілі підстави для подібного рішення, оскільки Україна не імпортує ці культури до Республіки Молдова», — йдеться у повідомленні Мінагрополітики із цього приводу.

Раніше було заборонено імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника у п'яти країнах ЄС: Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Заборона діє з 2 травня до 5 червня 2023 року. Як повідомляли ЗМІ, через бездіяльність Дениса Шмигаля у переговорах із сусідніми країнами, які заблокували експорт вітчизняного продовольства та Євросоюзом, майбутнє українського агросектору поставлене під загрозу. Всі рішення про подальші заборони та обмеження приймаються без участі України, а заміна національних рішень про заборону імпорту та обмежений транзит рішенням на рівні ЄС лише погіршує ситуацію для українських фермерів.

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