США звинуватили ПАР у постачанні зброї росії

Посол США в ПАР Рубен Бріджеті звинуватив владу цієї країни в постачанні зброї та боєприпасів до росії. Преторія робить це таємно, оскільки офіційно декларує свій нейтралітет щодо війни, яку росія розв'язала проти України.

Американський дипломат дав спеціальну пресконференцію.

«Серед того, що ми помітили, було перебування російського вантажного судна Lady R у Саймонстауні з 6 по 8 грудня 2022 року. Ми впевнені, що воно розвантажило зброю, боєприпаси, коли повернулося до росії», — сказав Бріджеті.

Саймонстаун — це порт неподалік Кейптауна. Там знаходиться база військово-морських сил ПАР. Вже сам факт заходу туди судна, яке перебуває під міжнародними санкціями, викликає запитання до влади ПАР.

Після виступу американського посла президент Південної Африки Сиріл Рамапоса з'явився на засіданні парламенту. Він повідомив, що дасть відповідь на звинувачення США пізніше.

За кілька годин офіс президента оприлюднив заяву, в якій висловлено жаль у зв'язку з «контрпродуктивною позицією посла США». Стверджується, що перебування російського судна у Саймонстауні ніколи не було секретом. І це питання вже обговорювалося між владою ПАР та Вашингтоном. Нібито було знайдено взаємне розуміння.

Проте Бріджеті не заспокоївся. Посол заявив, що має дані американської розвідки. І вони говорять про те, що постачання зброї до росії мало місце. Дипломат готовий присягнути своїм життям у точності цих розвідданих.

Після цього свою заяву зробив Державний департамент США. Відомство підтримало Бріджеті. Держдеп підкреслив, що Вашингтон серйозно стурбовані тим, що в грудні минулого року російське судно, що перебуває під санкціями, заходило в порт Південної Африки.

Також у Держдепартаменті зазначили, що неодноразово відкрито висловлювали свої побоювання владі ПАР у зв'язку з різними ознаками розширення зв'язків між Преторією та кремлем. Зокрема, у лютому ПАР взяла участь у спільних військових навчаннях із росією та Китаєм. І сталося це якраз у річницю російського вторгнення в Україну. Очевидно, що дії ПАР у цьому контексті можна розглядати як схвалення агресивної політики москви.

Вашингтон також вказує на той факт, що ПАР раніше утримувалася від голосування в ООН, коли в резолюціях йшлося про засудження російського вторгнення в Україну. Південна Африка досі відмовляється приєднатися до західних санкцій проти росії.

На додаток, влада ПАР намагалася відмовити путіна від візиту на саміт БРІКС, який відбудеться в Південній Африці влітку, щоб не наражати його на ризик арешту через ордер Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

На фото: російське судно у порту Південної Африки. Фото FleetMon

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