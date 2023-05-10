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«Порцелянові» історії
14 травня 2023
ДАМА З ЕЛЬЧЕ
ДАМА З ЕЛЬЧЕ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1997
Скульптор: Francisco Catalá
Висота: 34 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

У давнину у місті Мілет, що знаходилося в Малій Азії, жив відомий філософ і математик на ім'я Фалес. Втім, він був не просто відомим. Багато хто вважав його видатним і навіть легендарним. Не випадково вчені відносять Фалеса до семи найзнаменитіших давньогрецьких мудреців.

Історій, пов'язаних з висловлюваннями Фалеси в тих чи інших ситуаціях, існує безліч. Мені ж дуже повчальною видалася ось ця. Якось філософа запитали:

- Наймудріший, чи не могли б ви сказати, що у нашому світі може бути спільним для всіх людей, буквально для кожного з нас?

Фалес, недовго подумавши, коротко сказав:
- Надія.

І додав:
- Адже навіть той, який не має практично нічого, завжди здатний зберігати у своєму серці надію…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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