Навіть без досвіду військової служби: стало відомо, кого ще планують призвати на війну

У Верховній Раді зареєстрований новий законопроєкт щодо ще однієї категорії чоловіків, яких можуть мобілізувати в Україні під час воєнного стану.

Про це пише ТСН.

Проєкт закону № 9281, ініціатором якого є прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передбачає внесення змін до статей 15, 18, 18−1 та 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», згідно з якими під мобілізацію підпадають чоловіки віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу.

Тобто, після ухвалення закону загальній мобілізації, підлягатимуть військовозобов'язані чоловіки, придатні та обмежено придатні за станом здоров’я, від 25-ти до 60-ти років без досвіду військової служби.

У пояснювальній записці йдеться, що «тривале перебування громадян на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану вважається недоцільним, враховуючи те, що значна чисельність придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до війська».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, хто може отримати відстрочку від мобілізації.

193

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram