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Суспільство та люди

Пенсії для військових: в ПФУ нагадали, які є види та хто може отримати

19:50 14 травня 2023
гроші

Військові пенсії можуть оформити військовослужбовці, службовці Міністерства внутрішніх справ, поліцейські, рятувальники, працівники служби спеціально зв'язку та захисту інформації, податкової, кримінально-виконавчої служби та інші.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

Види військових пенсій:
- за вислугу років;
- з інвалідності;
- у разі втрати годувальника.

Пенсії за вислугу років призначаються після звільнення зі служби, незалежно від віку, при наявності вислуги 25 років й більше. Також призначаються при досягненні у момент звільнення 45-річного віку, за наявності 25 років і більше страхового стажу, з яких не менше 12,5 років становить служба в силових структурах.

Розмір пенсії залежить від тривалості вислуги: від 50 до 70% заробітної плати.

Пенсії з інвалідності призначаються у разі отримання інвалідності у період проходження військової служби (не залежить від віку та тривалості служби).

Розмір пенсії залежить від групи та причини інвалідності: від 40 до 100% від зарплати.

Пенсії у разі втрати годувальника призначаються непрацездатним членам сім'ї, у разі смерті особи, яка мала право на військову пенсію за законом (також стосується сімей зниклих безвісти військовослужбовців).

Розмір пенсії залежить від причини смерті: від 30 до 70% заробітної плати на одного члена сім'ї.

Нагадаємо, українці можуть оформити пенсію онлайн на порталі Пенсійного фонду.

Читайте також: Пенсії у 2023 році: про що важливо пам’ятати майбутнім пенсіонерам

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