«Зоря» забила чотири голи за півгодини та розгромила «Металіст»: відеоогляди матчів чемпіонату України

У неділю, 14 травня, продовжилася ігрова програма 26-го туру чемпіонату України з футболу, в рамках якого київське «Динамо» на 96-річчя від дня свого заснування програло вдома «Чорноморцю».

Чемпіонат України. 26-й тур

14 травня (неділя)

«Металіст» (Харків) — «Зоря» (Луганськ) — 0:5 (Мізюк, 1, у свої ворота, Герреро, 10, Шахов, 21, Імереков, 27, Бражко, 86, з пенальті). На 31-й хвилині вилучений Демченко («Металіст»), на 33-й хвилині Булеца («Зоря») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 1:0.

Луганський клуб продовжив свою переможну серію в УПЛ до шести матчів. Долю поєдинку підопічним Патріка ван Леувена вдалося вирішити за перші півгодини, забивши чотири м'ячі у ворота харків'ян. Незабаром номінальні господарі залишилися в меншості після вилучення Демченка, і навіть найменша інтрига була вбита. Рахунок ще до перерви міг стати більшим, якби Булеца реалізував пенальті, але свій 11-метровий луганчани таки забили на останніх хвилинах зустрічі. Завдяки цій перемозі «Зоря» ще більше відірвалася від «Динамо», що йде четвертим, і зрівнялася за очками з «Дніпром-1» — щоправда, дніпрянам ще належить зіграти свій матч звітного туру.

«Львів» — «Ворскла» (Полтава) — 0:2 (Сефері, 56, з пенальті, Скляр, 90+1). Юніорські склади — 2:1.

Вісім поспіль поразок та 214 хвилин без забитих м'ячів на своєму полі — із такими невтішними серіями підходив до поєдинку «Львів». «Ворскла», яка має куди більші амбіції, також не могла похвалитися перемогами у трьох останніх поєдинках. У підсумку бажання перемогти більше виявилося у гостей — у середині другого тайму полтавці відкрили рахунок, коли найкращий бомбардир команди Сефері реалізував пенальті, а наприкінці зустрічі зміцнили свою перевагу.

13 травня (субота)

«Інгулець» (Петрове) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:2 (Конопля, 51, Павлов, 85, у свої ворота). На 79-й хвилині вилучений Паламарчук («Інгулець»). Юніорські склади — 0:3.

«Динамо» (Київ) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:3 (Ванат, 53, Буяльський, 55 — Єрмаков, 4, Демченко, 11, 70). Юніорські склади — 1:0.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 63 очки (26 матчів);

2. «Дніпро-1» — 58 (25);

3. «Зоря» — 58 (26);

4. «Динамо» — 50 (26);

5. «Олександрія» — 39 (25);

6. «Ворскла» — 33 (26);

7. «Колос» — 33 (25);

8. «Кривбас» — 32 (25);

9. «Чорноморець» — 29 (26);

10. «Металіст 1925» — 27 (25);

11. «Інгулець» — 27 (26);

12. «Минай» — 26 (25);

13. «Верес» — 24 (25);

14. «Рух» — 24 (25);

15. «Металіст» — 22 (26);

16. «Львів» — 13 (26).

Бомбардири: 22 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 12 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 11 — Владислав Ванат («Динамо»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Назарій Русин («Зоря»), Максим Прядун («Металіст»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»), Юрій Климчук («Рух»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

В інших поєдинках 26-го туру УПЛ зіграють: «Верес» — «Металіст 1925», «Кривбас» — «Рух» (14 травня), «Минай» — «Дніпро-1», «Колос» — «Олександрія» (15 травня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України втратила Олександра Зінченка на матчі відбору Євро-2024.

Фото ФК «Металіст»

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