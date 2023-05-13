«Динамо» в річницю смерті Лобановського вперше за 10 років програло вдома «Чорноморцю»: відеоогляд матчу УПЛ

У суботу, 13 травня, матчами за участю «Динамо» та «Шахтаря» стартує програма 26-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 26-й тур

13 травня (субота)

«Динамо» (Київ) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:3 (Ванат, 53, Буяльський, 55 — Єрмаков, 4, Демченко, 11, 70). Юніорські склади — 1:0.

«Динамо»: Нещерет, Караваєв, Дячук, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 71), Сидорчук, Андрієвський (Лонвейк, 78), Буяльський, Беніто (Перріс, 71), Волошин (Царенко, 71), Ванат (Рамірес, 84).

У день поєдинку з одеситами, яких «біло-сині» розгромили у першому колі (3:0), виповнилося 96 років від дня створення футбольного клубу «Динамо» та 21 рік з моменту смерті легендарного тренера Валерія Лобановського. І, зрозуміло, підопічні Олександра Шовковського горіли бажанням продовжити свою переможну серію в УПЛ у протистоянні з міцним суперником, який після відновлення змагань набрав під керівництвом Романа Григорчука 15 очок у 10 матчах.

Ось тільки початок зустрічі для динамівців вийшов гірше не придумаєш: після точних ударів головою Єрмакова та Демченка «моряки» вже на 11-й хвилині вели в рахунку 2:0. У час, що залишився до кінця першого тайму, кияни мали два супершанси вразити ворота Паста, але Буяльський і Ванат у вирішальний момент схибили.

А ось на початку другої половини зустрічі найкращим бомбардирам «Динамо», які забили на двох 23 м'ячі в сезоні, вистачило трьох хвилин, щоб змінити цифри на табло на 2:2.

Але добре навчений «Чорноморець» не «зламався». На 71-й хвилині Демченко класним ударом з лінії штрафного майданчика оформив «дубль» і приніс своїй команді першу за 10 років перемогу над «Динамо» у Києві (у серпні 2013-го «моряки» виграли на «Олімпійському» — 2:1).

Становище команд:

1. «Шахтар» — 60 очок (25 матчів);

2. «Дніпро-1» — 58 (25);

3. «Зоря» — 55 (25);

4. «Динамо» — 50 (26);

5. «Олександрія» — 39 (25);

6. «Колос» — 33 (25);

7. «Кривбас» — 32 (25);

8. «Ворскла» — 30 (25);

9. «Чорноморець» — 29 (26);

10. «Металіст 1925» — 27 (25);

11. «Інгулець» — 27 (25);

12. «Минай» — 26 (25);

13. «Верес» — 24 (25);

14. «Рух» — 24 (25);

15. «Металіст» — 22 (25);

16. «Львів» — 13 (25).

Бомбардири: 22 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 12 — Віталій Буяльський («Динамо»); 11 — Владислав Ванат («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Назарій Русин («Зоря»), Максим Прядун («Металіст»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

В інших поєдинках 26-го туру УПЛ зіграють: «Інгулець» — «Шахтар» (13 травня), «Металіст» — «Зоря», «Львів» — «Ворскла», «Верес» — «Металіст 1925», «Кривбас». — «Рух» (14 травня), «Минай» — «Дніпро-1», «Колос» — «Олександрія» (15 травня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» у дограванні поєдинку 1-го туру прем'єр-ліги не зумів здолати «Олександрію».

Фото ФК «Динамо»

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