Україна втратила Зінченка на матчі відбору Євро-2024, у ще одного гравця — подвійний перелом носа

Футболіст «Арсенала» Олександр Зінченко, який зіграв свій 100-й матч в англійській прем'єр-лізі, через травму не гратиме до кінця клубного сезону і існує велика ймовірність, що він пропустить відбірні матчі збірної України проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня). Про це повідомив у Twitter журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Захисник «канонірів», в активі якого один гол і дві результативні передачі у 33 матчах АПЛ, пошкодив литковий м'яз у поєдинку проти «Ньюкасла». Операція Зінченку не знадобиться, але на нього очікує досить тривале лікування.

В той же час, ще один гравець нашої національної команди Едуард Соболь, який виступає за французький «Страсбур», отримав травму в матчі 34-го туру чемпіонату Франції проти «Нанта» (2:0). За інформацією L'Équipe, в українця подвійний перелом носа і на початку наступного тижня його чекає операція. Зазначається, що футболіст пропустить близько 10 днів: він не зіграє з «Ніццою» та «Труа», але має бути готовий до зустрічі з «ПСЖ» 27 травня, а відтак і до матчів «жовто-синіх».

Нагадаємо, що на старті відбірного циклу збірна України програла на «Уемблі» команді Англії (0:2). Існує велика ймовірність, що до червневих поєдинків (у тому числі до спарингу з Німеччиною 12 червня) нашу національну команду готуватиме новий головний тренер Сергій Ребров, якому 3 червня виповниться 49 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко через травму литкового м'яза пропустив важливі матчі збірної України у вересні минулого року.

Фото uaf.ua

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