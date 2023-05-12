Де і коли дивитися онлайн «Динамо» — «Чорноморець»: розклад трансляцій та прогноз на матч 26-го туру УПЛ

У суботу, 13 травня, після догравання зустрічі 1-го туру «Дніпро-1» — «Олександрія» (1:1) поєдинками у Києві та Львові стартує програма 26-го туру чемпіонату України з футболу.

«Динамо», що здолало в минулому турі «Кривбас» (1:0), зіграє на столичній клубній арені імені Валерія Лобановського проти «Чорноморця». У першому колі «біло-сині» розгромили суперника в Одесі (3:0), але у другій частині змагань команда Романа Григорчука значно додала, набравши 15 очок у 10 зустрічах.

Проте букмекери знову бачать фаворитом поєдинку команду Олександра Шовковського, під керівництвом якого кияни виграли всі три зустрічі. Наприклад, контора Vbet ставки на виграш «Динамо» приймає з коефіцієнтом 1,57, на нічию — 4,40, на перемогу одеситів, які не можуть відбирати очки у столичного гранда з 2018 року — 5,80.

Ще в одному поєдинку ігрового дня «Інгулець» на «Арені Львів» прийме «Шахтар», який у минулому турі втратив очки у протистоянні з іншим колективом з Кіровоградської області — «Олександрією».

У неділю, 14 травня, буде зіграно ще чотири зустрічі. «Металіст», який нарешті здобув першу у 2023 році перемогу, зіграє в Ужгороді із «Зорею», аутсайдер УПЛ «Львів» на стадіоні СКІФ у Львові побереться за очки з «Ворсклою», «Верес» на домашній арені в Рівному чекає в гості «Металіст 1925», а «Кривбас» у Кривому Розі — «Рух».

Фінішує тур у понеділок, 15 травня, коли «Минай» на своєму полі пройде випробуванням «Дніпром-1», а «Колос» у Ковалівці побореться з «Олександрією»,

Чемпіонат України. 26-й тур

13 травня (субота)

«Динамо» — «Чорноморець» 14:00 «2+2»

«Інгулець» — «Шахтар» 17:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

14 травня (неділя)

«Металіст» — «Зоря» 13:00 УНІАН

«Львів» — «Ворскла» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Верес» — «Металіст 1925» 14:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Кривбас» — «Рух» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

15 травня (понеділок)

«Минай» — «Дніпро-1» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Колос» — «Олександрія» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

Становище команд після 25 турів:

1. «Шахтар» — 60 очок;

2. «Дніпро-1» — 58;

3. «Зоря» — 55;

4. «Динамо» — 50;

5. «Олександрія» — 39;

6. «Колос» — 33;

7. «Кривбас» — 32;

8. «Ворскла» — 30;

9. «Металіст 1925» — 27;

10. «Інгулець» — 27;

11. «Чорноморець» — 26;

12. «Минай» — 26;

13. «Верес» — 24;

14. «Рух» — 24;

15. «Металіст» — 22;

16. «Львів» — 13.

Бомбардири: 22 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 10 — Владислав Ванат («Динамо»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Назарій Русин («Зоря»), Максим Прядун («Металіст»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»), Юрій Климчук («Рух»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Динамо» Каха Каладзе не підтримав санкції проти росії.

Фото ФК «Динамо»

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