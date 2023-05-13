«Шахтар» у грі з червоною карткою та автоголом переміг команду Ковальця: відеоогляд матчу чемпіонату України

У суботу, 13 травня, матчами у Києві та Львові стартувала програма 26-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 26-й тур

13 травня (субота)

«Інгулець» (Петрове) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:2 (Конопля, 51, Павлов, 85, у свої ворота). На 79-й хвилині вилучено Паламарчука («Інгулець»). Юніорські склади — 0:3.

«Шахтар»: Трубін, Матвієнко, Ракицький (Михайличенко, 69), Бондар, Конопля (Гочолейшвілі, 60), Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков (Швед, 69), Криськів (Тотовицький, 73), Келсі (Сікан, 60).

На прохання донеччан, які оступилися минулого туру в Олександрії, «Інгулець» погодився перенести домашній поєдинок з рідного Петрового до Львова. Більш того, наставник колективу з Кіровоградської області Сергій Ковалець після 0:3 від «Руху» виставив на гру вісім (!) нових футболістів.

І у першому таймі «резервісти» з Петрового вистояли. Але після перерви «Шахтар» зусиллями Коноплі, який точно пробив головою після подачі кутового, і завдяки автоголу суперника продовжив свою забивну серію до 25 поєдинків і відірвався в турнірній таблиці від «Дніпра-1» на 5 очок (щоправда, у команди Олександра Кучера в цьому турі ще гра на полі «Миная»). Додамо, що «Інгулець» через червону картку голкіпера Паламарчука закінчував зустріч удесятьох.

«Динамо» (Київ) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:3 (Ванат, 53, Буяльський, 55 — Єрмаков, 4, Демченко, 11, 70). Юніорські склади — 1:0.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 63 очки (26 матчів);

2. «Дніпро-1» — 58 (25);

3. «Зоря» — 55 (25);

4. «Динамо» — 50 (26);

5. «Олександрія» — 39 (25);

6. «Колос» — 33 (25);

7. «Кривбас» — 32 (25);

8. «Ворскла» — 30 (25);

9. «Чорноморець» — 29 (26);

10. «Металіст 1925» — 27 (25);

11. «Інгулець» — 27 (26);

12. «Минай» — 26 (25);

13. «Верес» — 24 (25);

14. «Рух» — 24 (25);

15. «Металіст» — 22 (25);

16. «Львів» — 13 (25).

Бомбардири: 22 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 12 — Віталій Буяльський («Динамо»); 11 — Владислав Ванат («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Назарій Русин («Зоря»), Максим Прядун («Металіст»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

В інших поєдинках 26-го туру УПЛ зіграють: «Металіст» — «Зоря», «Львів» — «Ворскла», «Верес» — «Металіст 1925», «Кривбас» — «Рух» (14 травня), «Минай» — «Дніпро-1», «Колос» — «Олександрія» (15 травня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у скандальному матчі важко обіграв «Минай».

Фото ФК «Інгулець»

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