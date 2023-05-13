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«Порцелянові» історії
15 травня 2023
ВЕСНЯНІ ПТАХИ
ВЕСНЯНІ ПТАХИ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1978
Скульптор: Salvador Debon
Розмір: 24,5×37 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Якось у великому лісі спалахнула пожежа. Сильна, швидка, страшна. Багато жителів лісу, залишивши насиджені місця, кинулися у різні боки. Куди очі дивилися. І тільки маленька пташка, щоразу підлітаючи до лісового озера, набирала в свій крихітний дзьобик трохи води — і поверталася назад, щоб виплеснути цю крапельку на полум'я.

- Що ти робиш, дурна? — з усіх боків кричали їй звірі, що тікали, і птахи, що відлітали. — Ти ж розумієш, що цими своїми крапельками пожежу погасити ніяк не зможеш?

- Так, розумію, — відповіла їм пташка. — Але це єдине, чим я можу допомогти рідному лісу у скрутну хвилину…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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