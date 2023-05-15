«Разом переможемо»: стало відомо, що Зеленський написав у гостьовій книзі німецького президента

У Берліні Володимир Зеленський зустрівся, зокрема, з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Під час свого візиту президент України розписався у гостьовій книзі. У своєму записі, зробленому англійською мовою, він подякував Німеччині за підтримку в оборонній боротьбі проти російської агресії, повідомляє t-online.

«У найскладніший час в новітній історії України Німеччина довела, що є нашим справжнім другом і надійним союзником, рішуче стоячи поруч з українським народом у боротьбі за свободу і демократичні цінності, — написав Зеленський у гостьовій книзі на прийомі у президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. — Разом ми переможемо і повернемо мир в Європу».

Володимир Зеленський особисто подякував Штайнмаєру за підтримку. Він написав:

«Дякую Вам, пане Федеральний президенте, за Вашу особисту підтримку України та гостинність».

Він також подякував німецькому народу за «фантастичну солідарність». Німецькою мовою президент України додав: «Дякую тобі, Німеччино!«

Раніше «ФАКТИ» публікували, що однією з цілей візиту президента України Володимира Зеленського до країн Європи стала робота над створенням коаліції винищувачів.

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