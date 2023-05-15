Де дивитися онлайн «Манчестер Сіті» — «Реал»: розклад трансляцій та прогноз на матч ½ фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 17 травня, за підсумками поєдинку в Манчестері, де місцевий «Манчестер Сіті» прийматиме переможця Ліги чемпіонів мадридський «Реал», визначиться другий фіналіст турніру. Нагадаємо, у першому матчі, що пройшов минулого тижня, переможця визначити не вдалося — 1:1.

Перед протистоянням на «Манчестер Стедіум» суперники провели чергові матчі в національних чемпіонатах. «Манчестер Сіті» здобув 11-у поспіль перемогу в АПЛ, розгромивши на виїзді «Евертон» — 3:0 (Гюндоган, 37, 51, Холанд, 39), і випереджає «Арсенал», що йде другим, на чотири очки та при цьому має гру в запасі.

Відеоогляд матчу «Евертон» — «Манчестер Сіті» — 0:3

У свою чергу, «Реал» удома мінімально обіграв «Хетафе» — 1:0 (Асенсіо, 70) та продовжує боротися за друге місце, випереджаючи «Атлетико», що йде третім, на два бали.

Відеоогляд матчу «Реал» — «Хетафе» — 1:0

У майбутньому поєдинку букмекери вірять в успіх представників Туманного Альбіону. Наприклад, контора «Фаворит Спорт» ставки на перемогу підопічних Хосепа Гвардіоли приймає з коефіцієнтом 1,67, на нічию — 4,55, на виграш хлопців Карло Анчелотті — 5,30. Також фахівці практично не сумніваються у проході «городян» до фіналу, даючи на них коефіцієнт 1,36 (на успіх «вершкових» — 3,35).

У прямій трансляції на території України поєдинок «Манчестер Сіті» — «Реал» покаже о 22:00 медіа-сервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Матч-відповідь

17 травня (середа)

«Манчестер Сіті» — «Реал» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що в іншому півфіналі у вівторок, 16 травня, зійдуться італійські «Інтер» та «Мілан» (перший матч — 2:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що півфінал Ліги чемпіонів між «Реалом» та «Манчестер Сіті» завершився скандалом.

Фото uefa.com

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