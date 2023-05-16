Фігурка дня. «Порцелянові історії». 16 травня 2023

ДОН КИХОТ І МЛИН Країна: Іспанія

Мануфактура: Lladro

Рік створення: 1986

Скульптор: Salvador Furió

Розмір: 54×27 cm



Знаєте, часом прийнято вважати, що більшість людей легко зрозуміти та оцінити, як то кажуть, з першого погляду. Дуже у цьому сумніваюся. Не завжди та не всіх. З деякими, буває, роками спілкуєшся, а вони в переломний для вас момент такими можуть виявитися, що просто дивуєшся. Куди там розгадати характер людини з першого погляду. Втім, бувають майстри, яким це виявляється під силу.

Розповідають, що одного разу до столиці древньої Греції Афіни приїхав відомий учений, здатний за одними лише рисами обличчя скласти докладний опис характеру і навіть звичок людини. Вирішивши перевірити його вміння, городяни привели гостя до Сократа, вирішивши не називати ім'я хазяїна будинку. Тільки-но глянувши на обличчя філософа, вчений відразу почав описувати:

- Жадібний. Розпусний. Схильний до несподіваних і нестримних поривів гніву…

Жителі Афін, які добре знали найдобрішого і неймовірно завжди стриманого Сократа, спочатку почали сміятися. А потім хтось навіть запропонував міцно побити «знавця» за настільки безсторонню оцінку їхнього кумира. Обурений натовп зупинив сам Сократ:

- А він… правий. Саме таким я був у молодості. Ще до того, як переїхав до Афін. Адже людям властиво з роками змінюватися. І я, виходить, не став винятком…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

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