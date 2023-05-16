Українці в Швейцарії можуть отримати по 2 тисячі франків на родину: що відомо

Українці, які отримали прихисток у Швейцарії та хочуть повернутися додому, можуть отримати кошти на дорогу в Україну. Суми, які виплачують, становлять близько 500 швейцарських франків (близько 500 євро) на дорослого і 250 франків на дитину.

Про це пише РБК-Україна.

«Про такі виплати українців інформували. Це по суті допомога на повернення: їжа, ночівля, якщо потрібна. Також — квитки. Виплата нараховується як для дорослих, так і для та дітей. Нещодавно прочитала інформацію від українки у чаті «Нам на минулому тижні виплатили 1650 франків на двох дорослих та двох дітей. Плюс, якщо є білети, компенсують їх вартість», — цитує видання українку, яка мешкає у Швейцарії.

Бонуси для повернення додому діяли в країні й минулого року. Жінка наводить приклад: її подруга влітку минулого року при поверненні в її рідний Житомир з кантону Фрібург отримала 500 франків + 250 франків на дитину. Марина Гоменюк впевнена, що такі виплати надають в усіх кантонах країни.

Для отримання коштів для повернення до України зі Швейцарії громадяни України мають офіційно звернутися для закриття статусу S до соціального працівника та після цього — до Міграційної служби (SEM), пишуть на урядовому сайті.

Для тих, хто вирішив повертатись до України, з цим нескладно розібратись. Люди звертаються до свого соціального працівника і ті пояснюють, що треба робити.

Чи всі кантони допомагають з поверненням додому

Ті, хто хоче повернутися в Україну, можуть звернутися за допомогою в консультаційні пункти повернення в кантонах (наприклад, для організації виїзду). Після розгляду окремої справи SEM може надати фінансову допомогу (500 швейцарських франків для дорослих і половина для неповнолітніх, максимум 2000 швейцарських франків на сім’ю), йдеться на сайті.

Хоча процедура й поширюється на всю країну, Кожен випадок розглядають індивідуально, бо всі ситуації різні.

Дані про те, скільки українців відмовилися від прихистку і скільки з них має статус S зараз, публікує Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії. Станом на 12 травня в країні 65 619 осіб з активним статусом S, кажуть у відомстві. Це на 18 людей більше, ніж попереднього тижня. А статус S припинено для 11 626 людей. Приріст порівняно з попереднім тижнем — 32 людини.

Судячи з цих даних, в середньому щомісяця від статусу S у Швейцарії відмовляється приблизно тисяча українців. З іншого боку, прихисток в країні теж продовжують просити. Якщо узагальнити цифри, таких українців теж приблизно тисяча на місяць.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Польща, яка прийняла найбільшу кількість біженців з України, продовжить виплачувати компенсації за їх безкоштовне розміщення.

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