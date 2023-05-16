«Ми готові відокремитися від джерела зла, війни та бідності»: Молдова заявила про вихід з асамблеї СНД

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що країна може вийти з Міжпарламентської асамблеї СНД. За його словами, він має намір ініціювати законну процедуру, яка дасть змогу «зробити перший крок для виходу зі співдружності».

«Як голова парламенту я оголошую, що ініціював процедуру виходу Молдови з Міжпарламентської асамблеї СНД. Я вже обговорив ініціативу з громадянами, парламентською фракцією партії „Дія і солідарність“ (PAS), а також із президенткою Маєю Санду», — повідомив Ігор Гросу, пише видання NewsMaker.

Крім того, він планує повідомити про свою ініціативу прем'єр-міністра Доріна Речана та підготувати законопроєкт до наступного засідання Постійного бюро парламенту.

«Після того як засновник СНД росія варварськи напала на Україну, ця організація більше не може називатися спільнотою. Це стане першим кроком для виходу нашої країни з СНД, від якого Молдова відокремлена географічно після виходу України. Ми готові відокремитися від джерела зла, війни та бідності. За 30 років ми довели, що прагнемо процвітання, демократії та кращого майбутнього. СНД — це організація, створена росією на руїнах СРСР, щоб тримати під контролем колишні радянські республіки. Ми більше не можемо залишатися за одним столом переговорів із країною-агресором», — додав Ігор Гросу.

Зазначимо, що Молдова була у СНД з 1994 року, проте країна водночас розвивала відносини з Європейським союзом. З червня 2022 року вона є кандидатом на вступ до ЄС. В листопаді 2022 року голова МЗС Ніку Попеску розповів місцевим ЗМІ, що країна зупинила участь у періодичних засіданнях СНД. За місяць до того в Астану на саміт СНД не прилетіла Мая Санду.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», за даними розвідки США, в Молдові пов’язані з росією особи працюють над поваленням уряду.

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