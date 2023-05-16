«Постійні спазми»: співачка MamaRika відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям

Популярна українська співачка MamaRika, яка змушена була розлучитися зі своїм півторарічним сином, продовжує виступати, часто дає концерти за кордоном, збираючи гроші на потреби ЗСУ. Нещодавно після повернення з концерту у Дубаї на зібрані гроші їй вдалося купити п’ять дуже потужних дронів. Але за час повномасштабного вторгнення росії в Україну здоров’я MamaRika похитнулося. Співачка зізналась, що влітку 2022 року вона перенесла операцію на шлунку.

— В перші тижні війни в мене почалися серйозні проблеми зі шлунком, можна сказати, що він просто перестав працювати, — сказала артистка в проєкті ЖВЛ («1+1 Україна»). — Через стрес я відчувала постійні спазми, а ще в мене знайшли певні новоутворення в кишківнику. В якийсь момент я стала відчувати панічні атаки, раз на місяць мене накриває, я можу просто ходити по хаті й плакати, викидати весь цей біль. Поки що психологами підпрацьовують мій чоловік і моя мама.

Особливо співачка вдячна своєму коханому. Бо ані через карантин, ані через війну їхні із Сергієм Середою (популярний комік) стосунки не дали тріщин. Їм, як і раніше, до вподоби проводити разом увесь час.

— Я заходжу додому, закриваю двері — і я в будиночку, адже дуже ціную сім’ю, — каже MamaRika. — Вони мій тил. Для мене родина була, є та буде завжди на першому місці. До того, як народився Давід, я була просто артисткою, а тепер я мама-артистка, через дефіс. Мій син — це моє натхнення. Він реально допомагає і дає сил писати нову музику. Завдяки материнству моя творчість вийшла абсолютно на інший рівень душевності, чуттєвості. Я дуже хочу ще дітей. Мій чоловік хоче, щоб я народжувала й народжувала. Може, нам Господь пошле спокійну флегматичну дитину, яка буде от де поклав, там і лежить, тому що характер в Давида, наче в лева, і це складно. Поки що ми беремо тайм-аут на пару років, але я обіцяю собі й нашій родині, що в нас буде багато дітей, собак і взагалі, в нас буде великий дурдом.

Артистка говорить, що зараз в їхній родині дуже гарні стосунки, але колись вони з чоловіком пережили кризу.

— Тоді ми весь час говорили про роботу, — згадала співачка. - В якийсь момент ми вже просто зрозуміли, що так жити неможливо. В нас в хаті завжди було не прибрано, але зараз ми навчилися розмежовувати, і я в якийсь момент навчилася просто забивати на це. Наприклад, в мене є задача, мені треба зібрати музичну програму за тиждень, і це суперскладно. Якби це була не MamaRika, а просто Настя, то Настя б вже плакала, а зараз я розумію, що ми все зробимо, це взагалі не питання. Це така мудрість, яка приходить з роками.

Раніше «ФАКТИ» писали що Олег «Фагот» Михайлюта майже рік не бачив свого сина.

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