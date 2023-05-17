«Це неприпустимо»: чому після атаки Києва 16 травня у столиці проінспектують усі бомбосховища

В Києві під час нещодавніх ракетних атак багато бомбосховищ виявилися зачиненими. Такі випадки були зафіксовані практично в усіх районах столиці. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

«Закритті укриття під час війни, під час таких масованих повітряних атак — це злочин. Тому сьогодні, на засіданні Ради оброни Києва я, як начальник КМВА, акцентував особливу увагу на вирішенні цього питання. Невідкладно були визначені завдання для Національної поліції Києва, Муніципальної охорони міста та усім головам РДА. В найстисліший термін усі укриття міста Києва мають бути проінспектовані, зафіксовані усі об’єкти до яких у цивільного населення немає доступу, а балансоутримувачі негайно забезпечать безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту. Таких випадків, як закритті укриття в столиці на має бути. Це неприпустимо. Життя і безпека мешканців Києва є і завжди залишатиметься нашим найголовнішим пріоритетом! Зокрема і за це воюють наші воїни, які щоденно наближають мир в Україні після нашої Перемоги!» — заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Як писали «ФАКТИ», раніше в роботі метро столиці анонсували важливі зміни.

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