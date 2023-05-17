Останній дзвінок онлайн та випускний у бомбосховищі: у МОН назвали дату закінчення навчального року у школах України

В Україні, де раніше скасували цьогорічну державну підсумкову атестацію для частини учнів, у Міносвіти рекомендували провести останній дзвоник у школах 16 червня, однак кожен заклад освіти може обрати свою дату. Про це повідомляв заступник міністра освіти України Андрій Вітренко у ефірі телемарафону «Єдині новини».

Формат останнього дзвоника зможуть встановлювати і військові адміністрації. Вітренко зазначав — якщо під час свята буде оголошена повітряна тривога, необхідно спуститися до укриття. Це стосується і проведення випускних вечорів.

«На розсуд військових адміністрацій кожного регіону залежно від військово-політичної ситуації та ситуації безпеки всередині країни науково-педагогічна рада, засновники й військові адміністрації ухвалюють остаточне рішення про закінчення цього 2022−2023 навчального року», — розповів заступник міністра освіти.

Відомство рекомендує вручити випускникам документи про освіту до 21−23 червня.

Свято останнього дзвоника можуть влаштувати онлайн. Зокрема, це стосується тих шкіл, де немає укриття, або розташованих у потенційно небезпечному регіоні.

За словами Вітренка, випускних вечорів, швидше за все, не буде на територіях, де навчання відбувалося в онлайн-режимі. Усе задля безпеки дітей, батьків і вчителів.

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