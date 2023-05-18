Півтисячі окупантів, 11 дронів та 32 артсистеми: у Генштабі назвали втрати ворога за минулу добу

Розпочалася чотириста сорок дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Ворог не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Захищаючи мирні міста, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 8 з них — по зенітно-ракетних комплексах противника. Також було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10».

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.

В цілому втрати ворога за минулу добу склали:

- особового складу — 201 100 (+510) осіб ліквідовано,

- танків — 3773 (+2) од,

- бойових броньованих машин — 7373 (+8) од,

- артилерійських систем — 3198 (+32) од,

- РСЗВ — 563 (+1) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2759 (+11),

- крилаті ракети — 990 (+8),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 6073 (+6) од,

- спеціальна техніка — 418 (+1).

Сьогодні вночі росіяни вкотре атакували Україну різними типами ракет та дронами. Ракети випускали зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію. Також були пуски ракет з акваторії Чорного моря. Більшість повітряних цілей українська ППО знищила.



Нагадаємо, 3 травня Україна вперше в історії збила балістичну ракету повітряного базування «Кинджал».

Це стало несподіванкою для путіна та його військових, повідомили у Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки. Адже кремль рекламував «Кинджал» як непереможну систему, яка не має аналогів у світі.

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