Гол Ярмоленка наблизив «Аль-Айн» до третього фіналу в сезоні (відео)

«Аль-Айн», який у чемпіонаті ОАЕ з голом-шедевром розгромив прямого конкурента, здобув впевнену перемогу в першому півфіналі Кубка ліги проти «Аль-Насра».

Після «сухого» першого тайму підопічні Сергія Реброва забили чотири м'ячі та розгромили суперника — 4:1. Відкрив рахунок у поєдинку наш співвітчизник Андрій Ярмоленко, який упевнено реалізував пенальті на 56-й хвилині. Цей гол став для українця вже 12-м у 27 матчах, проведених за «Аль-Айн» у всіх турнірах цього сезону.

Поєдинок-відповідь між «Аль-Насром» та «Аль-Айном» пройде 21 травня. Додамо, що в іншій парі путівку до вирішального матчу турніру оскаржать «Аль-Шарджа» та «Аль-Джазіра».

Нагадаємо, що цього сезону «Аль-Айн» вже двічі грав у фіналах. В обох випадках команда Реброва та Ярмоленка поступилася «Аль-Шарджі» — у поєдинку за Суперкубок ОАЕ в основний час (0:1), а в битві за Кубок президента країни в шаленій серії пенальті з 28 ударів (основний час — 1:1, по пенальті — 12:13).

Тим часом, схоже, підходить до завершення сага про відхід Сергія Реброва з «Аль-Айну», угода з яким діє до 30 червня, та його призначення на посаду головного тренера збірної України. Авторитетний футбольний інсайдер Фабриціо Романо у своєму Twitter повідомив, що фахівець, якому на початку червня виповниться 49 років, уже підписав контракт із УАФ. Тепер залишилося дочекатися офіційного підтвердження…

Serhiy Rebrov will become the new head coach of Ukraine національний team soon — the agreement has been sealed. #Ukraine



Після дискусій з Slaven Bilić, планом є процедура з Rebrov; it will be official soon. pic.twitter.com/MeMb8w9FGt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2023

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Владислав Кочергін став чемпіоном Польщі у складі «Ракува».

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