Українці можуть отримати допомогу від фонду Allies of the World: що для цього потрібно

У зв'язку з тим, що щодня тисячі українців опинилися у важких життєвих обставинах через російську агресію, держава та міжнародні організації надають їм підтримку.

Так благодійний фонд Allies of the World («Фонд Союзників Світу») прийняв важливе рішення надавати максимальну допомогу тим громадянам, які найбільше її потребують.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці фонду.

Отримати допомогу від благодійного фонду можуть усі українці, які її потребують, але пріоритет надаватиметься переселенцям, людям, які постраждали через війну.

Також організація надає допомогу представникам ЗСУ, медичним закладам, притулкам для тварин.



Для того, щоб отримати гуманітарну допомогу необхідно заповнити та подати онлайн заявку за цим посиланням https://alliesoftheworld.com/zapit

У заяві потрібно зазначити ПІБ, номер телефону та детально, яка саме допомога потрібна.

Також необхідно додати документ, який підтверджує статус (довідка ВПО, місце реєстрації у зоні бойових дій тощо).

Фонд надає допомогу за рахунок підтримки від партнерів-благодійників (гуманітарні організації, міжнародні благодійні фонди тощо).

Контактні дані: [email protected]

Нагадаємо, мешканці Херсонської області, які зараз перебувають у Києві, можуть отримати гуманітарну допомогу від фонду Support Kherson.



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