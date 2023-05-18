Історія секретних контактів пригожина з українською розвідкою, яка просочилася в пресу, цілком може виявитися чимось із фільму «Сімнадцять миттєвостей весни». Він людина спритна і, як здається, здатна спробувати вбудуватися в постпутінське майбутнє, пише російський опозиційний політолог Аббас Галлямов.

«Хоча, звісно, і того, що це проста спроба дискредитувати господаря «Вагнера», внісши розлад у стан ворога, яку здійснили українські спецслужби, я б теж не виключав. Але навіть якщо це простий фейк — не факт, що він не спрацює. Спроба цілком може виявитися успішною. путін, як відомо, людина підозріла, а зараз ще й нервова. У таких ситуаціях диктатори зі «зрадниками» не особливо церемоняться. Он Сталін їх скільки настріляв. Та й недругів у пригожина вистачає. Те ж ГРУ цілком може саме сфабрикувати пакет «доказів» того, що інформація американської розвідки, яка витекла в ЗМІ, є правдою. А вже якщо до формування цього пакета ще й ФСБ зі СЗР підключаться, то тоді взагалі «туши світло».



А ще треба розуміти, що дискредитацією пригожина і його публічним четвертуванням «за зраду» список можливих наслідків сьогоднішнього витоку не обмежується. Припустимо, що сам путін оприлюдненим матеріалам не настільки повірить. Зате в нього можуть повірити інші — наприклад, армійські офіцери, які впадають у паніку, або якісь чекісти.



Припустимо, що хтось із них уже зрозумів, що справи кепські, і сам почав міркувати в зазначеному напрямі: «Що б мені таке зробити, щоб із лінії вогню зіскочити?» І ось, уявіть, він чує, що його найлютіший ворог пригожин і тут його випередив — підстрахувався на випадок поразки, протоптав у стан ворога доріжку. Що в цій ситуації зробить цей зневірений? Та що завгодно! Зокрема, він може втратити залишки розуму і «теж» кинутися в обійми української розвідки — «слідом за пригожиним». А навіть якщо не кинеться, то всі ці політруки і контррозвідники, якими нашпигована армія, однаково будуть його в цьому підозрювати — у них робота така, і зірочки вони за це отримують. Скажуть: «А чого це ти такий дивний маневр пропонуєш? Може ти вже на Буданова працюєш?» Тепер ці підозри легітимізовані, а значить — їх цілком можна пред'являти".

За словами Галлямова, обговорюваний витік може мати найрізноманітніші наслідки — від прямої опали і повалення пригожина, що, природно, призведе до різкого ослаблення боєздатності російського угруповання (щонайменше, у Бахмуті) до деморалізації і паралічу, які остаточно охоплять російські силові структури.

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