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Здоров'я та медицина

Потоки сонячної плазми «атакуватимуть» Землю: 20 травня розпочнеться сильна магнітна буря, яка розтягнеться на кілька днів

9:31 19 травня 2023
Магнітна буря

Перша половина травня була «багата» на магнітні бурі .

Як і прогнозувалося раніше, чергова буря очікується у суботу, 20 травня. Вона може стати досить сильною та триватиме ще кілька днів — до 23 травня. Буря викликана серйозним спалахом на Сонці, зафіксованим кілька днів тому.

Метеозалежні люди можуть відчувати втому, головні та суглобові болі. Особливо в такі дні потрібно бути обережними людям із хронічними захворюваннями, насамперед серцево-судинними. У дні магнітних бур традиційно рекомендують гарний сон, прогулянки на повітрі та відмову від важкої їжі та алкоголю. Тим, хто «сидить на пігулках», потрібно подбати про те, щоб необхідні ліки були в домашніх аптечках.

Наприкінці місяця можлива ще однагеомагнітна буря, яка очікується досить потужною.

Фото з Вікіпедії

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