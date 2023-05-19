Київ може отримати більше зброї через помилку Пентагону

Пентагон завищив вартість боєприпасів, ракет та іншого обладнання, яке він відправив в Україну, приблизно на 3 мільярди доларів, заявив помічник сенатора і представник оборонного відомства. Й дана помилка може призвести до того, що Київ отримає ще більше зброї для захисту від російських сил. Вона стала наслідком того, що вартість зброї, яка була взята з американських запасів, а потім відправлена в Україну, була «вищою за обґрунтовану».

«Ми виявили невідповідності в тому, як ми оцінюємо обладнання, яке ми надали Україні», — сказав один з високопоставлених чиновників оборонного відомства в інтерв'ю агентству Reuters.

Чиновники і помічник сенатора говорили на умовах анонімності. За їхніми словами, Конгрес буде повідомлений про коригування бухгалтерського обліку.

Представник оборонного відомства сказав, що не виключено, що сума переоціненого озброєння може перевищити 3 мільярди доларів, оскільки Пентагон вивчає ситуацію більш ретельно. За словами високопосадовців, у своїй бухгалтерській звітності Пентагон використовував відновну вартість для оцінки збройової допомоги, а не вартість зброї на момент її придбання та амортизації.

З серпня 2021 року Сполучені Штати відправили Україні зі своїх запасів озброєння на суму близько 21,1 мільярда доларів США. Хоча невідомо, як Конгрес відреагує на цю новину, зміна оцінки обладнання може відтермінувати необхідність адміністрації Байдена просити Конгрес виділити більше коштів для України у зв'язку з посиленням боротьби за підвищення стелі державного боргу.

Як пише видання, США направили в Україну «широкий спектр обладнання в рамках 37 пакетів» допомоги, включаючи пускові установки високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкову зброю Javelin та зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Раніше «ФАКТИ» писали про розробку нового українсько-американського проєкту створення тренувального центру для військових.

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