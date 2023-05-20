Краще запастись зараз: названо овоч, ціни на який будуть зростати через неврожай

Через російську агресію і великий процент замінованих сільськогосподарських земель в Україні невпинно зростає вартість овочів — нині вони, за винятком хіба що картоплі, здорожчали у порівнянні з минулим роком у 1,5 раза. Цибуля ж узагалі здорожчала майже втричі.

За словами експерта з аграрних питань Михайла Апостола, так відбувається тому, що в Україні вже використано майже всі запаси цибулі і наразі триває пошук для закупівель на зовнішніх ринках.

«Україна — не єдиний покупець цього овочу, оскільки в Європі через посуху цибуля теж не вродила. Європа, яка постачала цибулю з Польщі та Нідерландів, зараз теж у пошуках цибулі, тому на зовнішніх ринках закупівельна ціна на неї досить висока», — зазначив експерт в коментарі ТСН.

Про такі тенденції на ринку було відомо вже на початку весни. Втім, в ефірі інформаційного телемарафону аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка спрогнозував поступове зменшення попиту на овоч на ринку, тому що цибуля буде рости на дачних ділянках українців. І це вплине на її ціну.

Відзначимо, що за офіційними даними Держстату споживчі ціни в Україні за підсумками квітня 2023 року, порівняно з квітнем минулого року, зросли на 17,9%. Але це значно менше, ніж річна інфляція, яка минулого місяця була зафіксована на рівні 21,3%.

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