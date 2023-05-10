Помідори не люблять, коли їхнє листя мокре: хитрощі вирощування томатів для отримання високого врожаю

Помідор — це один з тих овочів, якими люди не можуть наїстися досхочу. Якщо ви хочете отримати високий урожай томатів, вам потрібно знати кілька порад щодо їхнього вирощування, повідомляє gardening.org.

Рослини томатів потребують великої кількості мікроелементів, таких як магній, якщо ви хочете, щоб вони швидко росли. Коли рослини страждають від дефіциту магнію, у них спостерігається затримка росту, оскільки цей мікроелемент допомагає рослинам належним чином засвоювати азот і фосфор.

Хоча томати значною мірою потребують азоту, фосфору і калію, кількість кожної поживної речовини змінюється протягом циклу розвитку. Коли ви вперше висаджуєте розсаду помідорів, їй потрібен азот для стимулювання росту. Коли рослини починають цвісти та родити, зменште кількість азоту, яку ви даєте рослинам, і збільште кількість калію. Занадто багато азоту викликає велику кількість листя без великої кількості плодів. Рослини томатів люблять кавову гущу, вона містить азот. Ви можете додавати кавову гущу в компост або використовувати її безпосередньо на городі як органічне добриво. Кавова гуща ніколи не повинна становити понад 20% у вашому компості.

Ви коли-небудь чули про гниль на кінчиках квіток? Це коли на квітучому кінці помідора з'являються чорні або коричневі плями. Дефіцит кальцію є найпоширенішою причиною гнилі кінчиків квіток, поряд з непослідовністю поливу. Найкраще протестувати ґрунт перед посадкою, щоб перевірити рівень кальцію, але багато садівників все одно додають яєчну шкаралупу в ґрунт. Яєчна шкаралупа майже на 96% складається з карбонату кальцію. Збережіть яєчну шкаралупу і подрібніть її на порошок. Потім покладіть трохи цього порошку в кожну посадкову ямку, коли будете висаджувати розсаду томатів.

Рослини томатів люблять, коли їх висаджують глибоко. Уважно подивіться на стебла перед посадкою; ви побачите крихітні волокнисті волоски, які йдуть по всій довжині стебла. Це не волоски, а потенційне коріння рослини. Якщо якісь із них заглибити під ґрунт, вони утворюють коріння. Глибока посадка помідорів допомагає їм створити міцне, здорове коріння. Це означає, що рослини поглинають більше поживних речовин з ґрунту, що дозволяє їм виробляти більше плодів.

Переконайтеся, що ви правильно розмістили рослини. Точна відстань між рослинами залежить від типу томатів, які ви вирощуєте. Індетермінантні (високорослі) рослини томатів виростають більшими, ніж детермінантні, тому їм потрібно більше місця.

Рослини томатів не люблять, коли їх поливають нерегулярно. Ви повинні мати послідовний графік поливу і поливати глибоко, коли настає час. Глибокий полив допомагає вашим рослинам розвинути міцну кореневу систему, закріплюючи їх у ґрунті, і отримати доступ до поживних речовин, що знаходяться глибше. Якщо верхній шар ґрунту пересохне, коріння все одно матиме доступ до води.

Рослини томатів не люблять, коли їхнє листя мокре. Завжди поливайте біля основи рослин. Подумайте про встановлення укриття або вирощування томатів у обручній теплиці, щоб вода не потрапляла на листя. Мульчування - один з найкращих способів збільшити врожай томатів без зайвих зусиль. Спробуйте додати органічну мульчу навколо рослин, наприклад, подрібнене листя, скошену траву або солому. Коли рослина продовжує рости, видаляйте нижні гілки. Якщо вони не дають плодів, їх потрібно видалити, щоб рослина могла спрямувати більше енергії на плодоношення. Це також запобігає контактуванню листя з землею, що призводить до інфікування грибками та хворобами.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про підживлення розсади помідорів та перецю настоєм з гороху. А також чому поряд з томатами слід обов'язково посадити базилік.

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