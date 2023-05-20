Поверніть собі молодість за 2 місяці: що відомо про «модну» зараз дієту, яка допомагає помолодшати на 11 років

Сучасне суспільство прагне збереження молодості та краси. Дієти — один зі способів досягти бажаного без хірургічних втручань та дорогих процедур. Американські вчені розробили дієту, яка дозволяє повернути організму молодість за 2 місяці.

Результати дослідження було опубліковано у виданні Aging, повідомляє Daily Mail.

Дослідники з Національного інституту старіння США розробили дієту, яка ґрунтується на принципах, що імітують голодування. Суть цієї дієти полягає в тому, щоб регулювати час їди та зменшити кількість її споживання.

Американська дієта передбачає виключення з раціону продуктів з високим вмістом цукру та насичених жирів. Натомість слід збільшити кількість овочів, фруктів та білкових продуктів. Організм починає використовувати запаси жиру, що призводить до зниження ваги та покращення загального стану.

Нині ця дієта особливо актуальна, оскільки до літа залишилося менш як місяця. Вона включає продукти, що містять білок, які обов'язково треба з'їдати щотижня. Йдеться про 300 г печінки. Найкраще використовувати яловичу, але якщо такої можливості немає, то можна придбати свинячу.

Також у раціоні за американською дієтою обов'язково повинні бути присутніми 5−10 з'їдених на тиждень яєць. Ці продукти можна рівномірно розподілити на всі 7 днів.

Дієта, створена американськими вченими, не лише сприяє зниженню ваги, а й покращує якість життя. Вона підвищує рівень енергії, покращує травлення, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і навіть може допомогти запобігти розвитку онкології.

Дієта підходить людям різного віку та стану здоров'я. Вона особливо корисна для тих, хто страждає від надмірної ваги та має проблеми з обміном речовин. Але перш ніж почати слідувати їй, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Американські вчені подбали не лише про тих, хто мріє скинути зайву вагу, а й людей, які хочуть помолодшати. Дієта ґрунтується на принципах, що імітують голодування та виключення з раціону продуктів з високим вмістом цукру та насичених жирів. Також не варто забувати про водний баланс — він допоможе досягти бажаного результату.

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