Не тільки користь: чим небезпечне сироїдіння, улюблена дієта Анджеліни Джолі

Публічні люди, особливо жінки, дбаючи про свій зовнішній вигляд, застосовують різні дієти.

Кілька років тому саме сироїдіння стало новим трендом у ЗОЖ-культурі. Цей тренд відразу підхопили всесвітньо відомі зірки — Анджеліна Джолі, Джаред Лето та Мадонна, пише закордонне видання.

Взагалі, сироїдіння виключає будь-яку термічну обробку продуктів (варіння, смаження, в'ялення або приготування на пару). Прихильники такого харчування стверджують, що продукти зберігають свої корисні властивості, нутрієнти і ензими, отже, приносять організму лише користь.

Проте лікарі досі не дійшли єдиної думки, чи корисне таке харчування.

У березні цього року стало відомо, що в одній із сусідніх країн в родині блогера-сироїда від виснаження померла місячна дитина. За даними слідства, чоловік намагався привчити сина до «правильного» харчування прямо з дитинства. І хоча кримінальну справу ще не завершено, судова експертиза встановила, що смерть дитини була пов'язана з недоїданням і, як наслідок, пневмонією. Сам батько малюка стверджував, що хотів виростити із сина «праноїда» — людину, яка харчується лише сонячною енергією.

Цей випадок, на жаль, далеко не єдиний.

Що таке сироїдіння?

Сироїдінням вважається система харчування, при якій їжа не обробляється і не пастеризується. Вона включає фрукти, овочі, горіхи, насіння, проросле зерно і бобові. Загалом, існує п'ять основних різновидів сироїдіння.

Вегетаріанське сироїдіння — той випадок, коли люди, які дотримуються такої системи, виключають зі свого харчування м'ясо та рибу, іноді також відмовляються від вживання яєць, але це відбувається не завжди. Якщо ж людина продовжує їсти яйця, то лише у сирому вигляді. Крім того, вегетаріанське сироїдство має на увазі присутність у раціоні молока та молочних продуктів, зрозуміло, непастеризованих.

Веганське сироїдіння — цей тип сироїдіння вважається найпоширенішим, попри величезну кількість обмежень. Його прихильники повністю виключають молочні продукти, м'ясо та рибу, як і вегани, та не нагрівають їжу понад 40−49ºС.

Палеосироїдіння — даний тип харчування називають ще м'ясоїдним сироїдінням або харчуванням епохи палеоліту. Прихильники даного типу харчування майже повністю виключають із раціону фрукти, зате активно налягають на майже необроблені (їжу не можна піддавати тепловій обробці понад 40 ºС) яйця, рибу та м'ясо, вважаючи, що саме сира тваринна їжа сприяла доісторичному еволюційному розвитку мозку людини.

Фрукторіанство — в ідеалі фрукторіанці повинні вживати лише термічно необроблені плоди фруктових рослин і за рідкісним винятком ягоди. Але здебільшого ті, хто називають себе фрукторіанцями, їдять також і сирі овочі. Відмінність фрукторіанців від сироїдів у тому, що вони не вживають в їжу горіхи, бобові та злакові.

Монотрофне сироїдіння — кажучи простою мовою, це своєрідний мікс сироїдіння та роздільного харчування: за один прийом їжі прихильники цього типу харчування з'їдають лише один певний вид продуктів (наприклад, горіхи чи яблука).

Дозволені у сироїдінні продукти — боби, сухофрукти (висушені у природних умовах), свіжі фрукти та овочі,

овочеві соки, зерно, молоко молодого кокосу, горіхи, очищена вода, морські водорості, насіння, органічні чи натуральні продукти, які не були оброблені.

Раніше ми розповідали про флекситаріанську дієту. Це напіввегетаріанська дієта яка дозволяє повністю відмовитися від м'яса.

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