Розплата за пенальті на 90+7-й хвилині: у матчі чемпіонату України вболівальник ударив арбітра у живіт (відео)

Скандальний епізод стався в матчі юніорського чемпіонату України між львівськими командами — «Рухом», який прикро вилетів із Юнацької ліги УЄФА від італійського «Мілана», та «Львовом».

Після першого тайму номінальні гості сенсаційно перегравали лідера першості, але на 79-й хвилині «рухівцям» вдалося відігратися. Нічийний рахунок тримався практично до фінального свистка, щоправда, на 90+7-й хвилині арбітр Артем Очкуренко з Нікополя за влучання м'яча в руку захисника призначив пенальті у ворота «Львова». Це рішення не сподобалося одному з уболівальників (за інформацією сайту Tribuna, ним виявився Євген Михайлів — ексфутболіст «Львова», «Карпат» та тернопільської «Ниви», а також рідний брат президента ДЮСШ «Львів» Романа Михайліва), який вибіг на поле та сильно вдарив рефері у живіт, перевіривши силу преса.

Утім, після інциденту гру продовжили, і «Рух» таки забив з пенальті, здобувши важку перемогу — 2:1, завдяки чому продовжує лідирувати в турнірній таблиці з перевагою у п'ять очок над київським «Динамо», що йде другим. Зазначимо, що найсильніша юніорська команда України наступного сезону представлятиме нашу країну в Юнацькій лізі УЄФА на «шляху чемпіонів».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Полісся» підло штовхнув жінку-арбітра в спину під час матчу.

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