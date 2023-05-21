Колишнім бранцям частково компенсуватимуть вартість комуналки: Кабмін змінив правила нарахування житлових субсидій

В Україні, де планують повідомляти громадянам про право на субсидію через застосунок «Дія» чи особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду або смс-повідомленнями, уряд вніс зміні у постанову щодо надання субсидій на комуналку. Зокрема, йдеться про тих, хто був або перебуває у полоні.

Як повідомляють у ПФУ, йдеться про постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій».

Документ передбачає, зокрема:

можливість призначення субсидії особам, які не менше місяця перебували в полоні, що підтверджується відповідними відомостями та/або документами;

у разі коли зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства, під час призначення житлової субсидії не враховуються доходи осіб, які перебувають у полоні або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду, або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти;

можливість надавати у відомостях про особу адресу, за якою вона задекларована (раніше передбачалося використання лише зареєстрованого та фактичного місця проживання). При цьому житлова субсидія може призначатися тільки за одним місцем проживання людини — зареєстрованим, задекларованим або фактичним;

для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, які внаслідок збройної агресії російської федерації проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і для обігріву житлових приміщень використовують побутові електроприлади, застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення (якщо домогосподарства знаходяться на територіях, де ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих територіях, визначених в наказі Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року № 309);

обмеження строку, який надається для виправлення помилки в заяві та/або декларації на час хвороби заявника — відтепер такий строк можна подовжувати на час хвороби субсидіанта, але не довше ніж до дня закінчення опалювального або неопалювального сезону;

зобов’язання протягом 30 календарних днів інформувати уповноважений орган, якщо особа із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства перебували за кордоном сукупно більш як 60 днів в періоді, за який враховуються доходи.

Більшість змін, пов’язаних зі запровадженням зазначених новацій, буде реалізовано органами Пенсійного фонду України без звернення громадян. Втім, деяким одержувачам житлових субсидій для оформлення виплати з урахуванням нових умов і тим самим збільшення її розміру потрібно звернутись до Фонду.

Зокрема, це стосується представників домогосподарств, у складі яких є особи, що перебувають чи пребували у полоні і це підтверджено документально.

Подати необхідні документи до Фонду можна:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг;

поштою, на адресу органу Фонду;

online — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал «Дія».

«Реєстрація місця проживання передбачає подання заяви про реєстрацію місця проживання до реєстру територіальної громади в паперовій формі. Декларація місця проживання передбачає подання декларації про місце проживання в електронній формі до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з подальшим внесенням такої інформації до реєстру територіальної громади», — інформують у ПФУ.

Раніше у Пенсійному фонді нагадали, про які зміні обставин отримувачі субсидій мають обов`язково повідомляти протягом 30 днів.

Фото Pixabay

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