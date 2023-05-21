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На врожай і не сподівайтеся: чотири грубі помилки при вирощуванні огірків

14:51 21 травня 2023
Огірки

Дачники, які займаються вирощуванням овочів, можуть припускатися різних помилок ще на стадії пророщування насіння на розсаду. Втім, не виключені вони і пізніше, коли рослини висаджені у ґрунт.

Автори ТГ-каналу «Моя дача. Сад та город» застерігають від невірних дій при вирощуванні огірків.

Серед найпоширеніших помилок:

Відсутність опори. Огірки «лізуть» вгору, їм потрібно за щось зачепитися. Також опора потрібна для зручності догляду за рослиною.

Безконтрольне зростання бічних пагонів. Їх краще прибрати відразу і усі, щоб рослина не витрачала даремно свої ресурси на їхній розвиток.

Обрізання рослини відразу після поливу або перед ним. У цих випадках місця зрізів довго не гояться і можуть почати гнити, тому що після поливу рослиною починає дуже активно циркулювати волога.

Несвоєчасне прищипування верхівки. Це сповільнює розвиток рослин, збирання першого врожаю може відтермінуватися на тиждень і навіть більше.

Огірки, як та інші культури, необхідно підгодовувати. Одним із «народних» засобів може стати розчин, приготований з додаванням лаврового листа та кісткового борошна.

Фото Pixabay

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