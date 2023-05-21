Пандемія марно не минула: батьки Кейт Міддлтон продали свій бізнес

Не минає й дня, щоб Кейт Міддлтон не з'являлася в ЗМІ. Її завжди хвалять за приємну і приземлену манеру поведінки на офіційних заходах або за те, що вона захоплює шанувальників своїм вбранням. Однак зараз у центрі уваги ЗМІ опинилася її сім'я. Ні, не її чоловіка принца Вільяма, а її власних батьків, Керол і Майкла Міддлтон. Батьки 41-річної Кейт продали свою компанію Party Pieces Holdings. Про це повідомляє британський новинний сайт Sky News. Новим власником став британський підприємець Джеймс Сінклер. Бізнесмен з Ессекса підтвердив угоду на своїй сторінці в Instagram.

Згідно з повідомленням, компанія Сінклера Teddy Tastic Bear Co Ltd купила бізнес Міддлтонів у четвер, 18 травня. Кажуть, що колись процвітаючий бізнес сильно постраждав від пандемії та локдаунів.

Керол Міддлтон заснувала бізнес із продажу товарів для вечірок поштою у 1987 році. Кажуть, що ідею колишній стюардесі підказала вечірка на п'ятий день народження Кейт. Її чоловік Майкл Міддлтон приєднався до бізнесу через два роки. Компанія швидко розширювалася. Вона не лише пропонувала все, що пов'язано з оригінальними дитячими святами, а й продавала прикраси для інших урочистостей, посуд та іменні подарунки. На той час у компанії працювало 40 співробітників. Кажуть, що сім'я Міддлтон заробила на своїй компанії кілька мільйонів євро.

Але в останні роки товарообіг різко знизився після пандемії коронавірусу. Вже на початку року Міддлтони доручили лондонській консалтинговій компанії Interpath Advisory знайти покупця. Згідно з повідомленням, Party Pieces збанкрутувала незадовго до завершення продажу. Джеймс Сінклер підтвердив повідомлення Sky News в історії на своїй сторінці в Instagram, написавши: «Останнє придбання». Яку ціну заплатила його компанія — невідомо.

Раніше «ФАКТИ» писали про статки членів королівської сім’ї.

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