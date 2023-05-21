Українка Онопрієнко, котра втратила на війні рідного брата, сенсаційно стала чемпіонкою Європи (відео)

Блискуче виступила на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у столиці Азербайджану Баку 19-річна українка Вікторія Онопрієнко, старший брат якої минулого року загинув на війні з росіянами.

Киянка сенсаційно виборола золоту медаль у вправах з обручем. За підсумками змагань Онопрієнко набрала 33,250 бала, випередивши ізраїльтянку Аді Асю Кац (32,600) та Боряну Калейн з Болгарії (33 250).

Зазначимо, що Вікторія стала першою українською чемпіонкою Європи в індивідуальних змаганнях з 2005 року, коли Наталія Годунко виграла вправи зі стрічкою. А у вправах з обручем наші красуні взагалі не перемагали на ЧЄ аж 20 років, відколи у 2003-му «золото» взяла легендарна Ганна Безсонова.

Додамо, що Вікторія Онопрієнко здобула свою другу нагороду на змаганнях у Баку. Напередодні гімнастка у складі збірної України виборола «срібло» європейської першості у командному багатоборстві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько української чемпіонки Європи Анастасії Бачинської загинув на війні з рашистами.

Фото Simone Ferraro

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