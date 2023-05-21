На який час можна залишати мокрі речі в пральній машині і що робити, якщо з'явився неприємний запах

Для того, щоб пральна машина залишалася чистою, її необхідно періодично чистити, видаляючи наліт та плісняву.

Як пише «РБК-Україна», випрані речі можна залишати в пралці до 12 години. Щоправда, за однієї умови — їх одразу ж повісять сушити. Найкраще — на свіжому повітрі.

У разі тривалого знаходження вологих речей у барабані можуть виникнути як неприємний запах, так і пліснява.

У такому разі краще ще раз випрати речі при високій температурі. Після того, як цикл закінчиться, барабан слід обробити лимонною кислотою чи содою. Усі гумові елементи, в яких зазвичай збирається сміття, потрібно витерти насухо.

Пралку можна чистити від цвілі за допомогою соди та оцту. Ці ж засоби можуть допомогти прибрати накип.

Фото Pixabay

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