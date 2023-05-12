Чистимо пралку від цвілі: потрібні вього лише два інгредієнти

Пральну машину багато господинь використовують майже щодня, особливо якщо в сім'ї є діти. Для прання дитячих речей мами часто використовують народні засоби, що відновлюють блиск кольорових речей й пом'якшують одяг.

На жаль, не у кожної господині є час для того, щоб регулярно чистити пралку, тому там може накопичуватися осад. А згодом через нього може з'явитися цвіль, грибок та неприємний запах.

При цьому не кожній господині відомо, що позбавитися їх можна простим способом, пише Treehugger.

1. Крок перший: запустіть пральну машину з оцтом. Оберіть режим прання з найгарячішою температурою води, додайте 4 склянки білого оцту й запустіть прання. Щойно машинка повністю заповниться рідиною, зупиніть її та дайте постояти так близько години. Оцет допоможе очистити стінки пральної машини від накипу та осаду.

2. Крок другий: очистіть дозатор та пральну машину зовні.

Ящик з дозатором для порошка — це саме та частина пральної машини, про яку всі забувають. Її треба ретельно очистити за допомогою зубної щітки та води з оцтом. Не забудьте протерти оцтом також зовнішні стінки машини.

3. Крок третій: увімкніть пральну машину знову.

Якщо вже пройшла одна година після того, як ви залили до машини оцет, запустіть цикл знову, щоб вона закінчила прання. Зачекайте, щоб вода повністю стекла.

4. Крок четвертий: додайте харчову соду.

Одним оцтом зробити якісне очищення неможливо — потрібна ще харчова сода. Одразу, коли закінчився цикл прання з оцтом, треба запустити наступний. До барабана машини насипте 1 склянку соди, додайте кілька крапель ефірної олії на вибір (чебрець, орегано, лаванда, гвоздика, шавлія). Виберіть найдовший режим прання з високою температурою води й запускайте.

Після закінчення прання відкрийте кришку пральної машини і дайте їй повністю висохнути всередині.

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