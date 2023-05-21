Водопровідна чи дощова? Якою водою найкраще поливати кімнатні рослини

Багато українців люблять вирощувати вдома різні кімнатні рослини. Досвідчені квітникарі розповіли, якою водою найкраще їх поливати.

Як пише Telegram-канал «Комнатные цветы», водопровідна вода в принципі підходить для поливу, але містить дуже мало мінералів і багато хлору. Колодязна вода навпаки містить занадто багато мінеральних солей. Їх у ній може бути дуже багато, стільки, скільки рослинам не потрібно. А що занадто, то не здраво.

Вода з відкритого водоймища (річки, озера) — найменше придатна для поливу кімнатних рослин: у ній накопичуються шкідливі продукти гниття, небезпечні бактерії, а іноді й токсичні відходи.

Дощова вода в ідеалі має нейтральну реакцію, багата на кисень. Але в дощову воду неодмінно потрапляють усілякі хімічні речовини, вапно, сажа. Не варто збирати дощову воду після тривалої посухи. Коли почався сильний та тривалий дощ, потрібно почекати з півгодини, а вже потім виставляти посуд для збирання води.

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